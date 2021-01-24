مطلوب شيف عصائر بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر خبرة بجميع أنواع العصائر ولديه خبرة فى صنع الفشـار السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081466
100 ريال
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50 ريال
200 ريال
200 ريال
30 ريال