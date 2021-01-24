مطلوب شيف عصائر بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر خبرة بجميع أنواع العصائر ولديه خبرة فى صنع الفشـار السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081466
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14/1/2021
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13/1/2021
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12/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية - في الجيزة مصر

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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6/1/2021
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مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

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6/1/2021
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