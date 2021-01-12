مطلوب شيف شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مشويات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079837
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