مطلوب شيف شكولاتة خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف شكولاتة خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تجهيز الشكولاتات بي انوعها للعمل لدي معمل شوكلت وحلويات طازجة بالقصيم الراتب يحدد حسب الخبرة من 2500 الي 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات خبرة سابقة بنفس المجال يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com