#وظائف_قطر **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر بالمسمى التالي: *شيف شاورما الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كشيف شاورما لا تقل عن ثلاث سنوات ** دبلوم أو شهادة عمل. **يفضل لمن لديه خبرة سابقة بدول الخليج **القدرة على التعامل مع سرعة تنفيذ الطلبات بإحترافية **المعرفة بالتعامل مع الخلطات والصوصات المتنوعة الخاصة بالشاورما ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل