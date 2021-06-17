(فرصة عمل)
|#وظائف_قطر **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر بالمسمى التالي: *شيف شاورما الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كشيف شاورما لا تقل عن ثلاث سنوات ** دبلوم أو شهادة عمل. **يفضل لمن لديه خبرة سابقة بدول الخليج **القدرة على التعامل مع سرعة تنفيذ الطلبات بإحترافية **المعرفة بالتعامل مع الخلطات والصوصات المتنوعة الخاصة بالشاورما ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097250
14,000 ريال
1 ريال
1 ريال