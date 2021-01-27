مطلوب شيف شاورما

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف شـاورما أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081826
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100 ريال
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