مطلوب شيف خباز عيش بلدى

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف خباز عيش بلدى أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـن Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081133
100 ريال
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50 ريال
200 ريال
200 ريال
30 ريال
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