مطلوب شيف حلويات للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|*مطلوب للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية شيفات بالمسميات التالي: #شيف_حلويات_تخصص_كيك_ديزاين. #شيف_حلويات_غربي #شيف_حلويات_شكولاط #شيف_مخبوزات_و_كروصون * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد. ** الراتب حسب الخبرة . ** السكن و النقل مؤمن . ** التأمين الصحي . ** تذكرة الطيران مؤمنة *•على من يجد نفسه مؤهل و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية +جواز السفر+ صور العمل + دبلوم أو شهادة العمل على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com رقم الهاتف + الواتساب: 07.07.02.01
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084420
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
1 درهم
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال