مطلوب شيف حلويات للعمل بالمملكة العربية السعودية

*مطلوب للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية شيفات بالمسميات التالي: #شيف_حلويات_تخصص_كيك_ديزاين. #شيف_حلويات_غربي #شيف_حلويات_شكولاط #شيف_مخبوزات_و_كروصون * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد. ** الراتب حسب الخبرة . ** السكن و النقل مؤمن . ** التأمين الصحي . ** تذكرة الطيران مؤمنة *•على من يجد نفسه مؤهل و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية +جواز السفر+ صور العمل + دبلوم أو شهادة العمل على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com رقم الهاتف + الواتساب: 07.07.02.01