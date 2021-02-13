مطلوب شيف حلواني للعمل بأبو ظبي الإمارات

(فرصة عمل)
|نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الشغل التي تبحثون عنها داخل المغرب و خارجه و بنفس الموصفات التي تحبون إذا أردتم أي مساعدة نرحب بكم للتعامل مع شركتنا ماستر كونتاكت و شكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master contact
|التليفون:
|0645823886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|hay-hassani, HA- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 درهم اماراتي
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084518
2,500 ريال
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
2,500 درهم اماراتي
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل