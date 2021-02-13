مطلوب شيف حلواني للعمل بأبو ظبي الإمارات

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الشغل التي تبحثون عنها داخل المغرب و خارجه و بنفس الموصفات التي تحبون إذا أردتم أي مساعدة نرحب بكم للتعامل مع شركتنا ماستر كونتاكت و شكرا