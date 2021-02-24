مطلوب شيف جزار

(فرصة عمل)
|مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 203 ش 26 يوليو ميدان سفنكس الم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085236
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100 ريال
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11 ريال
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200 ريال
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100 ريال
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