مطلوب شيف بنت حلويات مغربية وفرنسيه

(فرصة عمل)
|الرجاء قراءة الاعلان بدقه احتاج شيف بنت حلويات مغربيه وفرنسيه عدد ٢ مطلوب مساعد شيف بنت مغربية وفرنسيه العدد ٢ 00966534089130 053408913029719
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Khalid
|التليفون:
|00966534089130
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|العنوان:
|- Abhi
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072376
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