مطلوب ( شيف ايطالى - شيف حلوانى غربى ) للعمل بسلسة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب شيفات للعمل بكبري المطاعم بالمملكه العربيه السعوديه التخصصات: 1- شيف ايطالي انترناشونال 2- شيف حلواني غربي الشروط: 1- خبره عاليه 2- السن لا يتعدي 45 سنه المميزات: 1- توفير السكن و الاقامه 2- توفير التاشيره و التامين الطبي 3- توفير وجبات يوميه 4- رواتب ممتازه تحدد علي اساس الخبره لمن يرغب برجاء ارسال السيره الذاتيه علي : recruitment5@elite-eg.com او الاتصال علي : 01004611904
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النخبة
|التليفون:
|01004611904
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|العنوان:
|- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054842
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2,000 ريال
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2,000 ريال
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