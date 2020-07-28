مطلوب شيف البان ومشتقاته

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تفاصيل الإعلان
مطلوب التخصصات التالية للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف ألبان بمشتقاته أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064241
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صورة الاعلان: شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله المصريه - في الجيزة مصر

شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله المصريه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله عمال نظافه وعمال مخازن وزراعه وعمال مواد تغذيه وعمال امن وحراسه وتقد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
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