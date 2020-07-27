مطلوب شيف البان ومشتقاته

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تفاصيل الإعلان
مطلوب التخصصات التالية للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف ألبان بمشتقاته أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063913
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