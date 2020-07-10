مطلوب شيف اسماك وسوشى وانترناشيونال للسعوديه

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه #القطيف ( تجهيز لبعد العيد ) #شيف #انترناشيونال #شيف #اسماك #شيف #سوشى رواتب تحدد حسب الخبره برجاء ارسال السيره الذاتيه وصور الشغل واتساب /01000621799 ايميل / alsl1145@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/7/2020
رقم الإعلان: 2063265
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صورة الاعلان: مطلوب فورا شيف حلويات غربى للعمل بالسعوديه الرياض - في الجيزة مصر

مطلوب فورا شيف حلويات غربى للعمل بالسعوديه الرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه / الرياض ( تجهيز لبعد العيد ) شيف حلويات غربى 5 نجوم خبره لا تقل عن 6 س.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/7/2020
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