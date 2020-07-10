مطلوب شيف اسماك وسوشى وانترناشيونال للسعوديه

(فرصة عمل)
|#مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه #القطيف ( تجهيز لبعد العيد ) #شيف #انترناشيونال #شيف #اسماك #شيف #سوشى رواتب تحدد حسب الخبره برجاء ارسال السيره الذاتيه وصور الشغل واتساب /01000621799 ايميل / alsl1145@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063265
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