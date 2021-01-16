مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمطعم - بمدينه تبوك :. مطلوب فوراً:- ::{{● شيف اسماك ●}}:: الشروط// - خبرة كل تخصص لا تقل عن 5 والسن لايزيد عن 30 سنه - حسن المظهر الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة