مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمطعم - بمدينه تبوك :. مطلوب فوراً:- ::{{● شيف اسماك ●}}:: الشروط// - خبرة كل تخصص لا تقل عن 5 والسن لايزيد عن 30 سنه - حسن المظهر الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080173
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2,500 ريال
اتصل
3,000 جنيه
3,500 جنيه
اتصل
اتصل
2,000 ريال
1,500 ريال
3,000 جنيه