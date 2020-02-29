مطلوب شيفات للعمل بكبري المطاعم بالمملكه العربيه السعوديه ( ابها ) التخصصات: 1- شيف ايطالي انترناشونال 2- شيف حلواني غربي الشروط: 1- خبره عاليه 2- السن لا يتعدي 45 سنه المميزات: 1- توفير السكن و الاقامه 2- توفير التاشيره و التامين الطبي 3- توفير وجبات يوميه 4- رواتب ممتازه تحدد علي اساس الخبره لمن يرغب برجاء ارسال السيره الذاتيه علي : recruitment3@elite-eg.com او الاتصال علي : 01069803703 01021054115