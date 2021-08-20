مطلوب شيفات

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تفاصيل الإعلان
سلسلة مطاعم كبرى بأبها ف السعودية تطلب شـيفات Chefs كبسـة / منـدى/ مضغوط . خبرة من 4 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال ف مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً : 5 مساءً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102936
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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/6/2021
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