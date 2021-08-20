مطلوب شيفات **

(فرصة عمل)
|سلسلة مطاعم كبرى بأبها ف السعودية تطلب شـيفات Chefs كبسـة / منـدى/ مضغوط . خبرة من 4 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال ف مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً : 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102936
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
100 جنيه
3,000 جنيه
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