مطلوب شيفات **

سلسلة مطاعم كبرى بأبها ف السعودية تطلب شـيفات Chefs كبسـة / منـدى/ مضغوط . خبرة من 4 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال ف مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً : 5 مساءً