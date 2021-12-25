مطلوب شيفات حلويات ومخبوزات بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560✈✈ ☑️ مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه 🇸🇦 ↩ شيف حلويات ومخبوزات 🥧🥖👨🏻‍🍳 ✨ مميزات العقد : - راتب مجزي -سكن -اقامه - تامين طبي - اجازه سنويه + تذكره سفر للراغبين ارسال السيرة الذاتيه 📧 : cv.elmohandes@gmail.com للاستفسار او التواصل واتساب : 📞 ✉️ 01143875751 01150176066 01157641384 01141079513
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المهندس الدولية ترخيص 560
التليفون: 01150176066

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 2ش الديوان جاردن سيتي امام القصر العيني الفرنساوي- جاردن سيتي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2021
رقم الإعلان: 2116900
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب عمال مطاعم كشكول - في القاهرة مصر

مطلوب عمال مطاعم كشكول

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#عااااجل مطلوب للعمل #عمال_مطاعم_كشكول #يجيد_المهام_الاتية 1/تحميل وتنزيل الاشياء داخل وخارج المطعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين - في القاهرة مصر

شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نحن شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة خبرة في استقطاب جميع التخصيصات المصرية خبرات مختلفة وبعظهم خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 ريال

14/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب اشخاص للعمل ف فنادق ف شرم الشيخ - في القاهرة مصر

مطلوب اشخاص للعمل ف فنادق ف شرم الشيخ

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب من جميع المحافظات و جميع المؤهلات افراد للعمل في فنادق ف شرم الشيخ(اشهر الفنادق "5 نجوم و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

27/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager