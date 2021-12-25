مطلوب شيفات حلويات ومخبوزات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560✈✈ ☑️ مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه 🇸🇦 ↩ شيف حلويات ومخبوزات 🥧🥖👨🏻🍳 ✨ مميزات العقد : - راتب مجزي -سكن -اقامه - تامين طبي - اجازه سنويه + تذكره سفر للراغبين ارسال السيرة الذاتيه 📧 : cv.elmohandes@gmail.com للاستفسار او التواصل واتساب : 📞 ✉️ 01143875751 01150176066 01157641384 01141079513
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المهندس الدولية ترخيص 560
|التليفون:
|01150176066
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|العنوان:
|2ش الديوان جاردن سيتي امام القصر العيني الفرنساوي- جاردن سيتي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116900
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(طلب عمل)- في القاهرة مصر
250 ريال
2,500 جنيه