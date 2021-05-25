(فرصة عمل)
|مطلوب شيفات جميع التخصصات ) سخن – خباز – جزار – حلواني ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500 أساسي بخالف 32 النسبة حسب الخبره والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - مؤهل متوسط علي الاقل - توفير الاقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصلات ( تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب مرتين في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة) الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095034
3,500 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل