مطلوب شيفات جميع التخصصات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب شيفات جميع التخصصات ) سخن – خباز – جزار – حلواني ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500 أساسي بخالف 32 النسبة حسب الخبره والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - مؤهل متوسط علي الاقل - توفير الاقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصلات ( تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب مرتين في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة) الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@n
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094879
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24/5/2021
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24/5/2021
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24/5/2021
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مطلوب ويترللعمل

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24/5/2021
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24/5/2021
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21/5/2021
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21/5/2021
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وظائف البنات بالفنادق

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

20/5/2021
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مطلوب 2 شيف بيتزا ايطالي

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/4/2021
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