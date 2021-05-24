مطلوب شيفات جميع التخصصات ) سخن – خباز – جزار – حلواني ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500 أساسي بخالف 32 النسبة حسب الخبره والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - مؤهل متوسط علي الاقل - توفير الاقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصلات ( تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب مرتين في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة) الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@n