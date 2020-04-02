(فرصة عمل)
|مطلوب شيفات جميع التخصصات ( سخن – خباز – جزار – حلواني ) - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500 أساسي بخلاف النسبة حسب الخبره والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - مؤهل متوسط علي الاقل - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – مواصلات ) - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mhmd fouad
|التليفون:
|01014616345
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057776
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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