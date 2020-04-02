مطلوب شيفات جميع التخصصات ( سخن – خباز – جزار – حلواني ) - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500 أساسي بخلاف النسبة حسب الخبره والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - مؤهل متوسط علي الاقل - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – مواصلات ) - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345