مطلوب شريك ممول لمشروع جديد من نوعه قائم بالفعل

مطلوب شريك لمشروع جديد من نوعه قائم بالفعل بمجال التسويق الالكترونى و البرمجه و الدعايه و الاعلان و الطباعه المشروع قائم بالفعل متوفرالاتى :- سجل تجارى و بطاقه ضريبيه غرفة ورشة عمل تستوعب فريق عمل كامل موقع خاص و نظام للعمل من خلاله عدد الشركاء الحالين 2 نسبة الشراكه 25% توزيع الارباح ربع سنوى الارباح المتوقعه اول 3 شهور 100 الف جنيه على الاقل الارباح المتوقعه للربع الثانى تتخطى ربع مليون جنيه متواجد عملاء حاليين شكل الشراكه : الشريك يدخل بالسجل التجارى و البطاقه الضريبيه كشريك موصى غير