مطلوب شريك ممول لمشروع جديد من نوعه قائم بالفعل

(مطلوب)
|مطلوب شريك لمشروع جديد من نوعه قائم بالفعل بمجال التسويق الالكترونى و البرمجه و الدعايه و الاعلان و الطباعه المشروع قائم بالفعل متوفرالاتى :- سجل تجارى و بطاقه ضريبيه غرفة ورشة عمل تستوعب فريق عمل كامل موقع خاص و نظام للعمل من خلاله عدد الشركاء الحالين 2 نسبة الشراكه 25% توزيع الارباح ربع سنوى الارباح المتوقعه اول 3 شهور 100 الف جنيه على الاقل الارباح المتوقعه للربع الثانى تتخطى ربع مليون جنيه متواجد عملاء حاليين شكل الشراكه : الشريك يدخل بالسجل التجارى و البطاقه الضريبيه كشريك موصى غير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد خالد
|التليفون:
|01149764887
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|العنوان:
|15أ حدائق الاهرام- الهرم، الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070341
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