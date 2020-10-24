مطلوب شريك ممول لمشروع جديد من نوعه قائم بالفعل

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تفاصيل الإعلان
مطلوب شريك لمشروع جديد من نوعه قائم بالفعل بمجال التسويق الالكترونى و البرمجه و الدعايه و الاعلان و الطباعه المشروع قائم بالفعل متوفرالاتى :- سجل تجارى و بطاقه ضريبيه غرفة ورشة عمل تستوعب فريق عمل كامل موقع خاص و نظام للعمل من خلاله عدد الشركاء الحالين 2 نسبة الشراكه 25% توزيع الارباح ربع سنوى الارباح المتوقعه اول 3 شهور 100 الف جنيه على الاقل الارباح المتوقعه للربع الثانى تتخطى ربع مليون جنيه متواجد عملاء حاليين شكل الشراكه : الشريك يدخل بالسجل التجارى و البطاقه الضريبيه كشريك موصى غير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد خالد
التليفون: 01149764887

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 15أ حدائق الاهرام- الهرم، الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070341
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صورة الاعلان: لوبتدور علي شقة متشطبة

لوبتدور علي شقة متشطبة

(للبيع)

لوبتدور علي شقة متشطبة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي شقة متشطبة

لوبتدور علي شقة متشطبة

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه شقة 130 م عباره عن : (3 نوم +حمام +2 رسيبشن + مطبخ ).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب سكرتارية للعمل بمقر الشركه بالمهندسين

مطلوب سكرتارية للعمل بمقر الشركه بالمهندسين

(فرصة عمل)

مطلوب سكرتارية للعمل بمقر شركه توظيف بالمهندسين مطلوب موظفات للعمل بشركة مقرها المهندسين استقبال وسك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

250 ريال

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب موظفين خدمة عملاء 4000ج و 6 ساعات عمل لا يشترط خبره

مطلوب موظفين خدمة عملاء 4000ج و 6 ساعات عمل لا يشترط خبره

(فرصة عمل)

– خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2020
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صورة الاعلان: تجهيز وتطوير طابعات تصويرالمستندات SHARP

تجهيز وتطوير طابعات تصويرالمستندات SHARP

(للبيع)

لدينا خدمات الصيانة والتجهيز لطابعات التصوير SHARP زيارات صيانة فردية - عقود صيانة سنويةونصف سنوية.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب دكتوره مقيمه جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه

مطلوب دكتوره مقيمه جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعوديه بشكل عاجل طبيبات مقيمات جلديه عدد ((٤ )) مواصفاتهم عندهم خبرة او دورات .
العنوان:

القاهرة - مصر

20,000 ريال

24/10/2020
صورة الاعلان: مستشار ومدقق شرعى

مستشار ومدقق شرعى

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشـار ومدقق شرعى معتمد خبرة فى استشارات التمويل المصرفى الاس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

101 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

(فرصة عمل)

للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

24/10/2020
صورة الاعلان: وظائف للطلاب

وظائف للطلاب

(فرصة عمل)

موظفين مبيعات اونالين عن طريق االنترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: فني حمامات سباحه

فني حمامات سباحه

(فرصة عمل)

فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: فني كهربائي

فني كهربائي

(فرصة عمل)

فني كهربائي صيانات بارقي الامااكن السياحية بشرم والغردقة – السن من 18 : 40سنة – راتب 3500ج + سكن + 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه ( الأحساء والخبر ) : مشرف مطعم برجر . طباخ برجر . مسؤل تجهيزات وت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم الأيطاليه بالسعوديه ( الأحساء والخبر ) : طباخ أيطالى . كابتن أوردر . برجاء ارسال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/10/2020
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