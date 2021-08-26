مطلوب شريك لشركة قائمة منذ ٩ سنوات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب شريك لشركة قائمة منذ ٩ سنوات بهدف تفعيل عملية تصنيع وتنفيذ طلبات توريد لمنتجات يتم تصنيعها بمعرفة الشركة ؛ بمتوسط أرباح سنوية ١٢٠٪ متوفر دراسة جدوى فعالة وفريق عمل استثنائي لمعرفة التفاصيل التواصل علي: 01156063300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد الصاوي
التليفون: 01156063300

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العنوان: مدينة نصر- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 235,343 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103511
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السعر
تاريخ الإعلان
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شقق للبيع او للايجار ببرج العرب

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26/8/2021
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مطلوب محاسبين اناث

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26/8/2021
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26/8/2021
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26/8/2021
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26/8/2021
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26/8/2021
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26/8/2021
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26/8/2021
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26/8/2021
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26/8/2021
صورة الاعلان: محامى قضايا خلع المسحين والمسلمين فى مصر

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(للبيع)

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26/8/2021
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(للبيع)

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26/8/2021
صورة الاعلان: مصنع ايجار مساحة 4300 متر

مصنع ايجار مساحة 4300 متر

(للإيجار)

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000 ببرج العرب مطلوب 35 الف للتواصل : 01001910248 01223342.
العنوان:

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26/8/2021
صورة الاعلان: النجاره الحديثه ولوازم الديكور

النجاره الحديثه ولوازم الديكور

(للبيع)

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العنوان:

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26/8/2021
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