(مطلوب)
|مطلوب شريك لشركة قائمة منذ ٩ سنوات بهدف تفعيل عملية تصنيع وتنفيذ طلبات توريد لمنتجات يتم تصنيعها بمعرفة الشركة ؛ بمتوسط أرباح سنوية ١٢٠٪ متوفر دراسة جدوى فعالة وفريق عمل استثنائي لمعرفة التفاصيل التواصل علي: 01156063300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الصاوي
|التليفون:
|01156063300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينة نصر- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|235,343 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103511
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