مطلوب شريك فى مصنع زيوت بترولية قائم فرصة استثمار مميزة فى مصنع زيوت بترولية قائم مصنع تصنيع وتعبئة وخلط زيوت محركات السيارات والسفن والطائرات بكافة انواعها , المصنع مرخص و قائم وحاصل علي كافة التراخيص والموافقات . وهو من ضمن 10 مصانع فقط التي تمكنت من الحصول على ترخيص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوي جمهورية مصر. التواصل علي: Mob:+201156063300