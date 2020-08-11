مطلوب شريك فى مصنع زيوت بترولية قائم

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تفاصيل الإعلان
مطلوب شريك فى مصنع زيوت بترولية قائم فرصة استثمار مميزة فى مصنع زيوت بترولية قائم مصنع تصنيع وتعبئة وخلط زيوت محركات السيارات والسفن والطائرات بكافة انواعها , المصنع مرخص و قائم وحاصل علي كافة التراخيص والموافقات . وهو من ضمن 10 مصانع فقط التي تمكنت من الحصول على ترخيص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوي جمهورية مصر. التواصل علي: Mob:+201156063300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: system
التليفون: +201156063300

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العنوان: جمهورية مصر العربية- العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 55 دولار
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070947
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صورة الاعلان: افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015 - في القاهرة مصر

افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015 للشركات والمقرات الاداريه الكبرى مقرادارى مفروش بشارع الطي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

11/8/2020
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