(مطلوب)
|مطلوب شريك فى مصنع زيوت بترولية قائم فرصة استثمار مميزة فى مصنع زيوت بترولية قائم مصنع تصنيع وتعبئة وخلط زيوت محركات السيارات والسفن والطائرات بكافة انواعها , المصنع مرخص و قائم وحاصل علي كافة التراخيص والموافقات . وهو من ضمن 10 مصانع فقط التي تمكنت من الحصول على ترخيص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوي جمهورية مصر. التواصل علي: Mob:+201156063300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|system
|التليفون:
|+201156063300
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55 دولار
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070947
45,000 جنيه