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تفاصيل الإعلان
مطلوب شراء شقة بالاسكندرية 70متر ادواراول او تانى (اويوجد اسانسير لادوار خارج قانون التصالح) عدادات مياة-نور-غاز تليفون ارضى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ا داليا السعيد
التليفون: 01117373969

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العنوان: الاسكندرية مصر- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2021
رقم الإعلان: 2099294
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