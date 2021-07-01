(للشراء (مطلوب))
|مطلوب شراء شقة بالاسكندرية 70متر ادواراول او تانى (اويوجد اسانسير لادوار خارج قانون التصالح) عدادات مياة-نور-غاز تليفون ارضى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا داليا السعيد
|التليفون:
|01117373969
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الاسكندرية مصر- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099294
اتصل
190 جنيه
1,100 جنيه
500 جنيه
3,500,000 جنيه
80,000 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في الإسكندرية مصر
1,500 جنيه
1,050,000 جنيه