(فرصة عمل)
|مطلوب شباب للعمل ويتر بمطعم فى سلطنة عمان براتب وسكن واقامة كاملة للتواصل ترسل البيانات على واتس أ / محمد معوض 01008386008
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد معوض
|التليفون:
|01008386008
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055136
اتصل
1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال
اتصل
اتصل