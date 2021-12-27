(فرصة عمل)
|مطلوب شاب للعمل نظافة في مول بجسر السويس شفت 12ساعه الراتب مميز جدا حوافز مالية السن لحد 28 يفضل يكون من سكان جسر السويس ارسال البيانات الشخصيه والصور شخصيه علي الواتس اب 01020181762
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali
|التليفون:
|0155 067 8469
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117215
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50 جنيه
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2,500 ريال