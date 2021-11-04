مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الماركات العالمية فى مجال (Classic wear) فى الامارات العربية المتحدة SALES بالشروط الاتية : ذكور و اناث السن لا يزيد عن 32 سنة خبرة لا تقل عن سنة فى مجال الفاشون اجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة برجاء ارسال السير الذاتية بصيغة ورد مرفقة بصورة شخصية بالطول ( لا يلتفت لاى سيرة ذاتية بدون صورة شخصية ) Email : uae@ejadahr.com واتس اب 01050121428 شركة اجادة للتوظيف - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110079
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