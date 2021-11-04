مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات

مطلوب لكبرى الماركات العالمية فى مجال (Classic wear) فى الامارات العربية المتحدة SALES بالشروط الاتية : ذكور و اناث السن لا يزيد عن 32 سنة خبرة لا تقل عن سنة فى مجال الفاشون اجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة برجاء ارسال السير الذاتية بصيغة ورد مرفقة بصورة شخصية بالطول ( لا يلتفت لاى سيرة ذاتية بدون صورة شخصية ) Email : uae@ejadahr.com واتس اب 01050121428 شركة اجادة للتوظيف - الدقى