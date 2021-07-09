مطلوب سيارات mg و توسان والنترا وكيا سيبورتاج واسكودا

مطلوب سيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى شركة ديكورات بمدينة نصر والتعاقد سنة او اكثر والسيارات المطلوبة اسكودا واوبل وmg و النتراcn7 وكيا سيراتو وتويوتا كورولا وكيا سيبوتاج وتوسان موديل 2021و2020 والشركة تتحمل مسؤلية السيارة من ساعة التعاقد ومسؤلة عن الصيانة وزيت والبنزين والمخلفات والاتصال والوتس 01067596961