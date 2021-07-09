مطلوب سيارات ملاكي توسان وكيا سيبورتاج والنترا وتويوتا واسكودا وmg

(مطلوب للإيجار)
|مطلوب سيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى شركة ديكورات بمدينة نصر والتعاقد سنة او اكثر والسيارات المطلوبة mg واسكودا واوبل و النتراcn7 وكيا سيراتو وتويوتا كورولا وكيا سيبوتاج وتوسان موديل 2021و2020 والشركة تتحمل مسؤلية السيارة من ساعة التعاقد ومسؤلة عن الصيانة وزيت والبنزين والمخلفات والاتصال والوتس 01067596961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099347
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