مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر والتعاقد سنة أو أكثر والسيارات المطلوبة النترا cn7 وكيا سيراتو وتويوتا كورولا وكيا سيب وتاج وتوسان موديل 2021 و2020 والشركة تتحمل مسؤولية السيارة من ساعة التعاقد ومسؤولة عن الصيانة وزيت والبنزين والمخلفات​ /01067596961