مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر والتعاقد سنة أو أكثر والسيارات المطلوبة النترا cn7 وكيا سيراتو وتويوتا كورولا وكيا سيب وتاج وتوسان موديل 2021 و2020 والشركة تتحمل مسؤولية السيارة من ساعة التعاقد ومسؤولة عن الصيانة وزيت والبنزين والمخلفات​ /01067596961
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العاصمة
التليفون: 01067596961

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/5/2021
رقم الإعلان: 2093820
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