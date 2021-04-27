(مطلوب للإيجار)
|مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر والتعاقد سنة أو أكثر والسيارات المطلوبة النترا cn7 وكيا سيراتو وتويوتا كورولا وكيا سيب وتاج وتوسان موديل 2021 و2020 والشركة تتحمل مسؤولية السيارة من ساعة التعاقد ومسؤولة عن الصيانة وزيت والبنزين والمخلفات /01067596961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093820
14,000 جنيه
اتصل
10 جنيه
8,000 جنيه