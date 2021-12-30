مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة كايرو للخدمات السياحية

(مطلوب للإيجار)
|مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك ومطلوب موديلات 2020 و2021 و2022لشركة كايرو للخدمات السياحية في مدينة نصر بعقود من سنة لخمس سنوات حسب رغبت مالك السيارة للمدة التعاقد والسيارات المطلوبة النترا cn7 وكيا سيراتو وكيا جراند وتويوتا كورولا وهونداى توسان وكيا سيورتاج و اسكودا و اوبل وسياراتmg بجميع انواعها وبيجو بجميع انواعها ونيسان والشركة تتحمل الصيانة والزيت والبنزين والمخلفات ومالك السيارة عليه تجديد الرخيصة وتجديد وثيقة التأمين السنوية والاتصال 01229734072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كايرو
|التليفون:
|01229734072
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117480
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