مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة ديكورات بمدينة نصر

(مطلوب للإيجار)
|مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك ومطلوب موديلات 2020 و2021 لشركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر بعقود من سنة لخمس سنوات حسب رغبت مالك السيارة للمدة التعاقد والسيارات المطلوبة النترا cn7 وكيا سيراتو وكيا جراند وتويوتا كورولا وهونداى توسان وكيا سيورتاج و اسكودا و اوبل وسياراتmg بجميع انواعها وبيجو بجميع انواعها وبيجو 508 والشركة تتحمل الصيانة والزيت والبنزين والمخلفات وملحوظة إيجار السيارة يحدد حسب ماركة السيارة وموديل والاتصال 01067596961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102654
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