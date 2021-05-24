مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق ومدة التعاقد من سنة او اكثر والشركة تتحمل الصيانة والزيت والبنزين والمخلفات من ساعة التعاقد والشركة مسؤلة عن السيارة من ساعة التعاقد والاتصال والوتس 01067596961