(مطلوب للإيجار)
|مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق ومدة التعاقد من سنة او اكثر والشركة تتحمل الصيانة والزيت والبنزين والمخلفات من ساعة التعاقد والشركة مسؤلة عن السيارة من ساعة التعاقد والاتصال والوتس 01067596961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094842
(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
10,000 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
10,000 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
10,000 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
اتصل
14,000 جنيه
اتصل
10 جنيه