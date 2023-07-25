مطلوب سيارات ملاكى للايجار

(Rent (Needed))
|مطلوب للعمل سيارات حديثة موديلات من 2020 الى 2023 بعقد سنوى لمدة خمس سنوات شامل الصيانة توكيل على حساب الشركة التعاقد من مالك السيارة للشركة مباشرة بدون وسطاء السعر حسب نوع و موديل السيارة لمعرفة سعر ايجار سيارتك ومدة عقدها برجاء ارسال صور السيارة والموديل والفئة على الواتس اب رقم / 01111224859 وسوف نقوم بالرد عليكم بكافة التفاصل السيارات المطلوبة بدون سائق
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سيف
|Telephone:
|01111224859
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- التجمع الخامس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|15,000 جنيه مصرى
|Posting Date:
|24/7/2023
|Ad Number:
|2239470
8,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
800 Pound