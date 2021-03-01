مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه

يتوفر تعاقدات سنويه بااسعار مجزيه جدا للعمل بشركات كبري شروط التعاقد 1-موديلات 2020-2021 2- ان تكون السياره مؤمن عليها تامين شامل 3-ان تكون المالك المسجل بالرخصه 4- لا يقبل السيارات الصيني