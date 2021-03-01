مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه

(مطلوب للإيجار)
|يتوفر تعاقدات سنويه بااسعار مجزيه جدا للعمل بشركات كبري شروط التعاقد 1-موديلات 2020-2021 2- ان تكون السياره مؤمن عليها تامين شامل 3-ان تكون المالك المسجل بالرخصه 4- لا يقبل السيارات الصيني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Islam
|التليفون:
|01554446744
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|العنوان:
|Sheraton St- Hurghada
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085569
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