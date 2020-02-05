مطلوب سوشيال ميديا-automation Marketing - وموشن جرافيك - ومونتيرى- ومصور

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● سوشيال ميديا ●}}:: 1-خبرة في ادارة حسابات السوشال ميديا لأكثر من سنتين 2- ::{{● Robotics process automation Marketing ●}}:: 1- خبرة عامة في مجال الروبوت لأتمتت العمليات اليومية 2- خبرة في التسويق للخدمات التقنية لاتقل عن سنتين ::{{● مونتيرى ●}}:: 1- خبرة لاتقل عن 3 سنوات في المونتيري ::{{● موشن جرافيك ●}}:: 1- خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال الموشن جرافيك ::{{● مصور ومنتاج ●}}:: 1- خبرة لات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01095999371 - 01025009252
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051862
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11 جنيه
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6,000 ريال
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