مطلوب سوشيال ميديا-automation Marketing - وموشن جرافيك - ومونتيرى- ومصور

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● سوشيال ميديا ●}}:: 1-خبرة في ادارة حسابات السوشال ميديا لأكثر من سنتين 2- ::{{● Robotics process automation Marketing ●}}:: 1- خبرة عامة في مجال الروبوت لأتمتت العمليات اليومية 2- خبرة في التسويق للخدمات التقنية لاتقل عن سنتين ::{{● مونتيرى ●}}:: 1- خبرة لاتقل عن 3 سنوات في المونتيري ::{{● موشن جرافيك ●}}:: 1- خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال الموشن جرافيك ::{{● مصور ومنتاج ●}}:: 1- خبرة لات