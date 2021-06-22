مطلوب سكرتير خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 سكرتير خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة عطور بالرياض الراتب من 3000 الي 3500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل عادي يتحمل ضغط العمل الانجلش ممتاز للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098522
30 ريال
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100 دولار
1,000 دولار
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