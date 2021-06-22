مطلوب سكرتير خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 سكرتير خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة عطور بالرياض الراتب من 3000 الي 3500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل عادي يتحمل ضغط العمل الانجلش ممتاز للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098522
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