مطلوب سكرتير خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 سكرتير خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة عطور بالرياض الراتب من 3000 الي 3500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل عادي يتحمل ضغط العمل الانجلش ممتاز للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com