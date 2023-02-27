مطلوب سكرتير تنفيذى لرئيس مجلس الادارة

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Ad Information
مطلوب فورا للسعودية لمكتب استشارات هندسية بالرياض 1.سكرتير تنفيذى لرئيس مجلس الادارة (كود الوظيفة : KSA074) وفقا للشروط التالية : 1.السن لا يزيد عن 35 عام 2.حاصل على مؤهل عالى 3.خبرة لا تقل عن 5 سنوات كسكرتير تنفيذى لرئيس مجلس إدارة أو مدير عام 4.خبرة بترتيب المواعيد و الاجتماعات و حجوزات السفر و الفنادق و تنظيم الملفات و الحفظ الدورى لها 5.إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثا و كتابة يرجى ارسال السيرة الذاتية و صورة من المؤهل على البريد الالكترونى او واتس اب الشركة مع كتابة كود
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

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Location: شارع الشاذلى- الجيزة, الجيزة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/4/2023
Ad Number: 2180170
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