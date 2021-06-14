مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بمدينة نصر

تطلب صالة مصارعة بمدينة نصر للعمل لديها سكرتارية بنات وأنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 22 إلى 40 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء - طوال أيام الأسبوع ما عدا يومى الجمعة والسبت الراتب : 3000 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق والرياضى واللياقة الإتصال 01013645089