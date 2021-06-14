مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بمدينة نصر

(فرصة عمل)
|تطلب صالة مصارعة بمدينة نصر للعمل لديها سكرتارية بنات وأنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 22 إلى 40 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء - طوال أيام الأسبوع ما عدا يومى الجمعة والسبت الراتب : 3000 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق والرياضى واللياقة الإتصال 01013645089
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|باور جيم
|التليفون:
|01013645089
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096929
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4,000 جنيه
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4,000 جنيه