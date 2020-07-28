مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بمدينة نصر

(فرصة عمل)
|تطلب صالة مصارعة بمصر الجديدة للعمل لديها سكرتارية بنات و أنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 21 إلى 45 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء الراتب : 2800 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق و الرياضى و اللياقة و قوة الشخصية و الإحترافية و أن تكون رياضية و ممارسة لرياضة المصارعة و الألعاب القتالية بشكل عام توافر فرصة التدريب على رياضة المصارعة والألعاب القتالية الإتصال 01013645089
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فورما جيم
|التليفون:
|01013645089
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063985
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