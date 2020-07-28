مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بمدينة نصر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تطلب صالة مصارعة بمصر الجديدة للعمل لديها سكرتارية بنات و أنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 21 إلى 45 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء الراتب : 2800 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق و الرياضى و اللياقة و قوة الشخصية و الإحترافية و أن تكون رياضية و ممارسة لرياضة المصارعة و الألعاب القتالية بشكل عام توافر فرصة التدريب على رياضة المصارعة والألعاب القتالية الإتصال 01013645089
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فورما جيم
التليفون: 01013645089

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العنوان: مدينة نصر- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,800 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2063985
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصانع اليونيفورم فى مصر

مصانع اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

مصانع اليونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms

Hospital Uniforms

(للبيع)

Hospital Uniforms شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج

سعر يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خدم فى مصر شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: الأخصائي المعتمد في الأعمال المكتبية والإدارية

الأخصائي المعتمد في الأعمال المكتبية والإدارية

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن الأخصائي المعتمد في الأع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

ماس ايجيبت بتقدمللك تصميم 3d مجاني للشقه بالكامل علشان تقدر تتخيل شقتك كلها قبل التنفيذ وده هيخليك م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/7/2020
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صورة الاعلان: شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله المصريه

شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله المصريه

(فرصة عمل)

شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله عمال نظافه وعمال مخازن وزراعه وعمال مواد تغذيه وعمال امن وحراسه وتقد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - مرايل جلد

ابرون مطاعم - مرايل جلد

(للبيع)

ابرون مطاعم - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة

كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة

(للبيع)

كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رجالى

يونيفورم رجالى

(للبيع)

يونيفورم رجالى 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

مشروع صن كابيتال يحتوي على 1200 وحدة سكنية ذات تصميم معماري حديث وروعة في تصميم المداخل والممرات كما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: الحق عرض عيد الاضحي وتعالي امتلك في green avenue

الحق عرض عيد الاضحي وتعالي امتلك في green avenue

(للبيع)

الحق عرض عيد الاضحي وامتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avanue جمب كل الخدمات حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: اسكن في green avenue واستفيد بخصم عيد الاضحي

اسكن في green avenue واستفيد بخصم عيد الاضحي

(للبيع)

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستفيد بخصم عيد الاضحي وامتلك شقة 207م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ ام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي اسكن في العاصمة

عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي اسكن في العاصمة

(للتقسيط)

عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في zavani وش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات

بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات

(للبيع)

تعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب شقتك تراك للدراجات عشان تركب عجل براحتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

27/7/2020
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