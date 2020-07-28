مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بمدينة نصر

تطلب صالة مصارعة بمصر الجديدة للعمل لديها سكرتارية بنات و أنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 21 إلى 45 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء الراتب : 2800 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق و الرياضى و اللياقة و قوة الشخصية و الإحترافية و أن تكون رياضية و ممارسة لرياضة المصارعة و الألعاب القتالية بشكل عام توافر فرصة التدريب على رياضة المصارعة والألعاب القتالية الإتصال 01013645089