مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بالمعادى

(فرصة عمل)
|تطلب صالة مصارعة بالمعادى للعمل لديها سكرتارية بنات وأنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 19 إلى 45 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء - طوال أيام الأسبوع ما عدا يومى الجمعة والسبت الراتب : 3000 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق والرياضى واللياقة وقوة الشخصية والإحترافية وأن تكون رياضية وممارسة للرياضة الإتصال 01013645089
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فورما جيم
|التليفون:
|01013645089
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047643
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
6,000 جنيه