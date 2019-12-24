مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بالمعادى

تطلب صالة مصارعة بالمعادى للعمل لديها سكرتارية بنات وأنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 19 إلى 45 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء - طوال أيام الأسبوع ما عدا يومى الجمعة والسبت الراتب : 3000 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق والرياضى واللياقة وقوة الشخصية والإحترافية وأن تكون رياضية وممارسة للرياضة الإتصال 01013645089