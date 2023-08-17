مطلوب سكرتيرة للعمل فى السعودية الرياض

(Job Opportunity)

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

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مطلوب سكرتيرة للعمل فى السعودية الرياض مديـرة مكتـب خبرة بالحاسب الآلى والسوشيال ميديا تحمل شهادة فى الحاسب الألى تتقن اللغة الانجليزيـة تتقن برامج الاوفس ترسل السيرة الذاتية احمد السيد 01222220106 واتس فقط GULF@GICOREC.NET
Contact The Advertiser:
Contact Name: احمد
Telephone: 01222220106

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: سموحة- الاسكندرية
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240745
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Price
Posting Date
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15,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: تاشيرات زياره

تاشيرات زياره

(For Sale)

#عاااجل تاشيره عمره الكترونيه مميزاتها انها مش بتحتاج تعمل انجاز ولا بتحتاج موعد تساهيل للتواصل خاص .
Location:

Giza - Egypt

Call

17/8/2023
Ad Photo: ايجار حافلات سياحيه| تويوتا كوستر24 راكب|

ايجار حافلات سياحيه| تويوتا كوستر24 راكب|

(For Rent)

تتمتع شركتنا بايجار كوستر 21/24 راكب لرحلات والسفر لاي مكان في مصر باقل وارخص الاسعار نعمل علي توفير.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: خدمه ايجار ليموزين مطار الباك لينك ايجار ليموزين مطار

خدمه ايجار ليموزين مطار الباك لينك ايجار ليموزين مطار

(For Rent)

ليموزين مطار القاهره خدمه ايجار ليموزين مطار الباك لينك ايجار ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: مصنع للايجار او التمليك على مساحة 2600 متر

مصنع للايجار او التمليك على مساحة 2600 متر

(For Sale)

مصنع للايجار او التمليك على مساحة 2600 متر ببرج العرب به رخصة تشغيل ارتفاع الجمالون 8 متر مساحة الجم.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: صيدلية للايجار بالعشرين فيصل شامل المدير

صيدلية للايجار بالعشرين فيصل شامل المدير

(For Rent)

صيدلية 30م مجهزة مغلقة من شهرين اخر شيفت لها 2500ج ايجار 7 ألاف شامل المدير كثافة سكانية جامدة ش.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

7,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غيني.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

17/8/2023
Ad Photo: مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

(For Sale)

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غين.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

17/8/2023
Ad Photo: Pc, Laptop, Server, Network Maintenance صيانة الكمبيوتر - صيانة لابتوب

Pc, Laptop, Server, Network Maintenance صيانة الكمبيوتر - صيانة لابتوب

(Business Opportunity)

صيانه لاب توب - إصلاح كمبيوتر صيانة هاردوير وسوفت وير لكافة الاعطال الوارد باجهزة الحاسب الالي واللا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

70 EGP

17/8/2023
Ad Photo: صيدلية للايجار بالمعادى

صيدلية للايجار بالمعادى

(For Rent)

الصيدلية مغلقة من سنة ايجار 9 الاف مساحة 35م ومجهزة بجوار شركات وبنوك وكثافة سكانية قريبة من ميد.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

9,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل لاسرة سعودية العمل خارج مصر

مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل لاسرة سعودية العمل خارج مصر

(Job Opportunity)

مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل لاسرة سعودية العمل خارج مصر بمرتب 1000 ريال يشترط الجدية والأمانة و التف.
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/8/2023
Ad Photo: مخزن مميز للايجار سموحه مدينه اسيد يصلح لجميع الاغراض

مخزن مميز للايجار سموحه مدينه اسيد يصلح لجميع الاغراض

(For Rent)

مخزن مميز للايجار مدينه اسيد سموحه بجوار صيدليه د. رشدى فهيم يصلح لجميع الاغراض به مياه و كهرباء مسا.
Location:

Alexandira - Egypt

2,500 Pound

17/8/2023
Ad Photo: مصنع على مساحة 2800 متر للبيع9

مصنع على مساحة 2800 متر للبيع9

(For Sale)

مصنع على مساحة 2800 متر للبيع ببرج العرب المتر 2500 جنيه للتواصل : 01001910248 01223342232 01226652.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: شركات كومباكت hpl

شركات كومباكت hpl

(For Sale)

كومباكت يستخدم فى قواطيع الحمامات افضل خامات الكومباكت المستورد فى نور ديزاين(صيني – هندى – فرنسا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

17/8/2023
Ad Photo: اسعار الكوريان بديل الرخام

اسعار الكوريان بديل الرخام

(For Sale)

اسأل_عن_الكوريان #اختار_اللون_واحنا_ننفذ الكوريان بيتعمل منه . ✓ رخامة المطبخ. ✓ التر.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

17/8/2023
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