(Job Opportunity)
|مطلوب سكرتيرة للعمل فى السعودية الرياض مديـرة مكتـب خبرة بالحاسب الآلى والسوشيال ميديا تحمل شهادة فى الحاسب الألى تتقن اللغة الانجليزيـة تتقن برامج الاوفس ترسل السيرة الذاتية احمد السيد 01222220106 واتس فقط GULF@GICOREC.NET
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|احمد
|Telephone:
|01222220106
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|سموحة- الاسكندرية
Alexandira - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240745
(For Rent)
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