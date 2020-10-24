(فرصة عمل)
|مطلوب سكرتيرة تنفيذية للعمل بشركة فى المهندسين مطلوب على وجه السرعة يكون سبق لها العمل بإحدى شركات السياحة أو التوظيف خبرة لاتقل عن خمس سنوات تجيد التحدث هاتفياً حسنة المظهر مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071989
250 ريال
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