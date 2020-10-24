مطلوب سكرتيرة تنفيذية للعمل بشركة فى المهندسين مطلوب على وجه السرعة يكون سبق لها العمل بإحدى شركات السياحة أو التوظيف خبرة لاتقل عن خمس سنوات تجيد التحدث هاتفياً حسنة المظهر مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515