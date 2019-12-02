مطلوب سكرتيرة تنفيذية لدبى

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركة التجارية #بالامارات العربية المتحدة (دبى):- #سكرتيرة #secretary #Executive_secretary #Emirates مطلوب فوراً 📌::{{●سكرتيرة تنفيذية / Executive secretary ●}}::📌 ✅- 4750 درهم .{السكن +تامين+اقامة} على الشركة ✅- خبرة لا تقل عن 5 سنوات بنفس المجال ✅- مؤهل عالى + E جيد جداً.{تحدثا وكتابة} ✅ مدة العقد سنة واحدة ✅ حسنة المظهر + لبقة **.المهارات المتطلبة.:- - مهارة التحكم و تنظيم وقت المديرين - القدرة على الإتصال اللفظي . -القدرة على التعامل مع الرؤ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046861
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2,000 ريال
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