مطلوب سكرتارية من الجنسين للعمل لدى صالة مصارعة بمدينة نصر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تطلب صالة مصارعة بمصر الجديدة للعمل لديها سكرتارية من الجنسين السن يتراوح ما بين 21 إلى 45 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء الراتب : 3000 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق و الرياضى و اللياقة و قوة الشخصية و الإحترافية و الرشاقة والقوام الممشوق و أن تكون الشخصية رياضية و ممارسة لرياضة المصارعة و الألعاب القتالية بشكل عام توافر فرصة التدريب على رياضة المصارعة والألعاب القتالية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فورما جيم
التليفون: 01013645089

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العنوان: مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/3/2020
رقم الإعلان: 2056809
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