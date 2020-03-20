مطلوب سكرتارية من الجنسين للعمل لدى صالة مصارعة بمدينة نصر

(فرصة عمل)
|تطلب صالة مصارعة بمصر الجديدة للعمل لديها سكرتارية من الجنسين السن يتراوح ما بين 21 إلى 45 سنة مواعيد العمل : من 9 صباحا إلى 5 مساء الراتب : 3000 جنيه زيادة دورية فى الراتب الأساسى + علاوة سنوية حسن المظهر والشكل اللائق و الرياضى و اللياقة و قوة الشخصية و الإحترافية و الرشاقة والقوام الممشوق و أن تكون الشخصية رياضية و ممارسة لرياضة المصارعة و الألعاب القتالية بشكل عام توافر فرصة التدريب على رياضة المصارعة والألعاب القتالية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فورما جيم
|التليفون:
|01013645089
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056809
3,000 جنيه
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3,000 جنيه