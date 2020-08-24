مطلوب سكرتارية للعمل بمقر شركه توظيف بالمهندسين

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفات للعمل بشركة مقرها المهندسين استقبال وسكرتارية Receptionist ادخال بيانات وارشيف Data Entry تسويق اليكترونى وإعلان E. Marketing اتصالات وخدمة عمـلاء Call center شروط القبول : * اجادة التحدث هاتفيا * اجادة الانترنت * حُسـن المظهر * ان تكون من سـاكنى الجيزه * ألا يقل السن عن 35 سنة * أن يكون لديها مؤهل عالى alakhalco599@yahoo.com 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065617
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