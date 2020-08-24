مطلوب سكرتارية للعمل بمقر شركه توظيف بالمهندسين

مطلوب موظفات للعمل بشركة مقرها المهندسين استقبال وسكرتارية Receptionist ادخال بيانات وارشيف Data Entry تسويق اليكترونى وإعلان E. Marketing اتصالات وخدمة عمـلاء Call center شروط القبول : * اجادة التحدث هاتفيا * اجادة الانترنت * حُسـن المظهر * ان تكون من سـاكنى الجيزه * ألا يقل السن عن 35 سنة * أن يكون لديها مؤهل عالى alakhalco599@yahoo.com 01066717777