مطلوب سكرتارية للعمل بمقر الشركه بالمهندسين

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تفاصيل الإعلان
مطلوب سكرتارية للعمل بمقر شركه توظيف بالمهندسين مطلوب موظفات للعمل بشركة مقرها المهندسين استقبال وسكرتارية Receptionist ادخال بيانات وارشيف Data Entry تسويق اليكترونى وإعلان E. Marketing اتصالات وخدمة عمـلاء Call center شروط القبول : * اجادة التحدث هاتفيا * اجادة الانترنت * حُسـن المظهر * ان تكون من سـاكنى الجيزه * ألا يقل السن عن 35 سنة * أن يكون لديها مؤهل عالى alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 ريال
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070357
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