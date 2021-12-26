مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب سكرتارية حسنة المظهر للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكور بمصر الجديدة مطلوب انسات وسيدات مؤهلات عليا ومتوسطة ومتفرغة ويفضل خبرة بالكمبيوتر مرتب الاستقبال 2500 جنية * * مرتب العلاقات العامة من 3000 ل 4000 جنية ومواعيد العمل من الساعة 10 صباحا ل 7 مساء ** واجازة يوم الجمعة ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة على الواتساب 01147757751
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حورس للديكور
التليفون: 01127289435

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2022
رقم الإعلان: 2117458
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سكرتاريه تنفذية للعمل فى القاهرة - في القاهرة مصر

مطلوب سكرتاريه تنفذية للعمل فى القاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى شركة الحاق عماله بالقاهرة سكرتاريه تنفذية الرجاء التواصل على رقم 01229876649.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة - في القاهرة مصر

مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب انسات وسيدات للاستقبال وعلاقات عامة للعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة * للعمل بالعلاقات العامة مر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتيرة تنفيذية - في القاهرة مصر

مطلوب سكرتيرة تنفيذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سكرتيرة تنفيذية يفضل الجنسية السورية تجيد الكمبيوتر باحترافية شديدة تجيد الورد والاكسل والبور .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

9/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager