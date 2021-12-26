مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

مطلوب سكرتارية حسنة المظهر للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكور بمصر الجديدة مطلوب انسات وسيدات مؤهلات عليا ومتوسطة ومتفرغة ويفضل خبرة بالكمبيوتر مرتب الاستقبال 2500 جنية * * مرتب العلاقات العامة من 3000 ل 4000 جنية ومواعيد العمل من الساعة 10 صباحا ل 7 مساء ** واجازة يوم الجمعة ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة على الواتساب 01147757751