مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

(فرصة عمل)
|مطلوب سكرتارية حسنة المظهر للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكور بمصر الجديدة مطلوب انسات وسيدات مؤهلات عليا ومتوسطة ومتفرغة ويفضل خبرة بالكمبيوتر مرتب الاستقبال 2500 جنية * * مرتب العلاقات العامة من 3000 ل 4000 جنية ومواعيد العمل من الساعة 10 صباحا ل 7 مساء ** واجازة يوم الجمعة ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة على الواتساب 01147757751
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة حورس للديكور
|التليفون:
|01127289435
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117458
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4,000 جنيه
3,500 ريال